بدء ثوران بركاني هائل في آيسلندا

أعلن معهد الأرصاد الجوّيّة الأيسلندي، أنّ "ثورانًا هائلًا بدأ على بُعد بضعة كيلومترات شمال شرق العاصمة غريندافيك"، مشيرًا إلى أنّ رمز الملاحة الجوّيّة في هذه المنطقة تغيّر نتيجة هذا الثّوران إلى اللّون الأحمر.

لكنّ شركة "إيسافيا" الّتي تتولّى تشغيل المطارات الأيسلنديّة، طمأنت إلى أنّ "في الوقت الحالي، ليست هناك أيّ اضطرابات في رحلات الوصول أو المغادرة في مطار كيفلافيك"، المطار الرّئيسي في البلاد، الّذي يقع على مقربة من العاصمة ريكيافيك.

يُذكر أنّ في ​آيسلندا​، هناك 32 نظامًا بركانيًّا نشطًا، وهو أعلى عدد على الإطلاق في أوروبا. وفي 11 تشرين الثّاني الماضي، تمّ إجلاء سكّان غريندافيك، الّتي يبلغ عدد سكّانها 4000 نسمة، في إطار إجراء احترازي، بعدما حدثت مئات الزّلازل الناجمة عن حركة الصهارة تحت القشرة الأرضيّة، وهي مؤشّر على ثوران بركاني وشيك. ومنذ ذلك الحين، لا يُسمح لهؤلاء السّكان بزيارة منازلهم إلّا لأوقات محدّدة خلال النّهار.