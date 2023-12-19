ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غرب الصين إلى أكثر من 110 قتلى

أعلنت شبكة التلفزيون الرسمية الصينية "سي سي تي في"، نقلاً عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو، عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين الى أكثر من 110".

وأوضحت "سي سي تي في"، أنّه "في مدينة هايدونغ بمقاطعة تشينغهاي أسفر الزلزال عن سقوط 11 قتيلاً وأكثر من مئة جريح.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية بأنّ "الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع"، مؤكدةً أنّ "السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء".

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كل الجهود الممكنة في عمليات البحث والإنقاذ".