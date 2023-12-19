مقتل تلميذ وإصابة أربعة بجروح إثر انهيار جزء من مدرسة داخلية في رومانيا

قُتل تلميذ وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، نتيجة انهيار جزء من مدرسة "أودورخيو سيكوييسك" الثّانويّة الدّاخليّة في منطقة ترانسيلفانيا في وسط رومانيا.
وتعليقًا على الكارثة، أكّد الرّئيس الرّوماني كلاوس يوهانيس، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "هذه المأساة هي تذكير صارخ بأنّ سلامة مدارسنا يجب أن تكون على رأس الأولويّات". وأَمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، ومعاقبة المسؤولين عنه.
وأشار رئيس مفتشيّة المدارس في المنطقة، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام المحليّة، إلى أنّ المدرسة الدّاخليّة الّتي يبلغ عمرها مئة عام وتعود ملكيّتها للكنيسة الكاثوليكيّة، تستوعب في العادة نحو مئة تلميذ.
من جهتها، أفادت البلديّة، بأنّ ساحة المدرسة خضعت مؤخّرًا لإنشاءات لربط المبنى بشبكة الصرف الصحي في المدينة.
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