مقتل ضابط طيار وإصابة آخر إثر تحطم طائرة عراقية نتيجة عطل فني

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل ضابط وإصابة آخر إثر تحطم طائرة جراء عطل فني أثناء تنفيذ عملية دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات.

ولفتت الوزارة، الى أن "الحادث أسفر عن مقتل طيار برتبة عقيد، وإصابة طيار برتبة نقيب يتلقى العلاج حاليا في مستشفى طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق".

وصوّت العراقيون، أمس الإثنين، لاختيار أعضاء مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد، مع نسبة مشاركة بلغت 41%.

وجرت الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة مقتدى الصدر، بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات التي تقام في 15 محافظة.