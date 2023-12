شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية: صواريخنا توجه رسالة واضحة إلى القوى المعادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن إطلاق الصاروخ الباليستي أمس الاثنين، يبعث، رسالة واضحة إلى القوى المعادية التي تؤجج هستيريا المواجهة العسكرية المتهورة لديها" ضد كوريا الشمالية طوال العام.

وأعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونج - 18 أمس، في إطار تدريب لتأكيد الاستعداد الحربي لقوتها للردع النووي في مواجهة العداء المتزايد من الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونج أون تابع عملية الإطلاق في الموقع.

وقالت إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 6518 كيلومترًا وحلق لمسافة 1002 كيلومتر، وأصاب الهدف المحدد بدقة.

أقوى الإجراءات المضادة

وقالت الوكالة الرسمية، إن التدريب "أظهر قدرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة، وعكس قوتها الساحقة".

وأشارت إلى أن الزعيم الكوري استعرض "بعض المهام الحيوية الجديدة الهادفة إلى تسريع تطوير القوات الاستراتيجية النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، من دون الخوض في تفاصيل.

وقال كيم: "طموح المواجهة الشرير لدى الإمبرياليين الأمريكيين والقوات التابعة لهم لن ينحسر من تلقاء نفسه". مشددًا على ضرورة ألا تتجاهل كوريا الشمالية مطلقًا جميع التهديدات العسكرية "المتهورة وغير المسؤولة من الأعداء".

ونددت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بعملية الإطلاق باعتبارها انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومن المنتظر أن يجتمع المجلس اليوم بناء على طلب الولايات المتحدة ودول أخرى لبحث عملية الإطلاق.

نظام رصد الصواريخ

وقالت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في إعلان مشترك اليوم الثلاثاء، إنها فعلت نظامًا لرصد وتقييم إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ في الوقت الفعلي، ووضعت خطة تدريبات عسكرية ثلاثية على مدى سنوات عدة.

واستنكرت كوريا الشمالية يوم الأحد، استعراض القوة العسكرية الأمريكية الذي شمل وصول حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها تحركات "حربية"، وأطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت كوريا الجنوبية إن الصاروخ الذي أطلق أمس، كان باليستيًا عابرًا للقارات، يعمل بالوقود الصلب من طراز هواسونج - 18، وأنه حلق في مسار مرتفع بشدة، وسقط في البحر غرب جزيرة هوكايدو اليابانية.

ونشرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية ما قالت إنها صور لعملية الإطلاق، تُظهر الصاروخ وهو ينطلق من حقل مغطى بالثلوج، ويخلف عمودًا من الدخان.