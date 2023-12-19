شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب": إقامة مراكز لوجستية تجارية بالقارة يعكس دور مصر الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن أهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز من أواصر العلاقات، تعكس دور مصر التاريخى والريادى داخل أفريقيا فى عهد الرئيس السيسى.

واعتبر أن إقامة هذه المراكز داخل الدول الأفريقية سيكون له دوره فى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الدول الأفريقية، كاشفا أن لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب خلال لقاءاتها مع وزير التجارة والصناعة ومسئولى الوزارة طالبت عدة مرات على مدى ال 3 الدورات البرلمانية لمجلس النواب الحالى بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف والإسراع فى إنشاء هذه المراكز اللوجستية التجارية بمختلف الدول الأفريقية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا.

وأضاف أن اللجنة أكدت على إعطاء اولوية لمنطقة شرق أفريقيا خاصة تنزانيا وكينيا واللجنة كان لها دور كبير فى هذا الملف المهم.

وقال " الجبلى " إن قرار الحكومة يتمشى رؤية لجنة الشئون الأفريقية مثمناً استعراض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لعدد من المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في السوق الإفريقية ومنها أن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13% وأن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.

وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، بأن مصر تعتبر حالياً من أهم القوي الاقتصادية داخل "الكوميسا"، وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها، مضيفاً: تستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل "الكوميسا بعد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار.

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إضافة إلى تأكيد وزير التجارة والصناعة بأن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الإفريقية وأن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية المختلفة، وذلك في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"،والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب إفريقيا.

وأكد الدكتور شريف الجبلى على الأهمية الكبيرة للتعاون بين مصر وأفريقيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من القادة والرؤساء الأفارقة لجذب الاستثمارات المصرية إلى مختلف الدول الأفريقية وهناك العديد من المزايا والتيسيرات الكبيرة المقدمة من الدول الأفريقية لجذب الاستثمارات المصرية للقارة السمراء.

وقال الدكتور شريف الجبلى إن هناك آفاقًا واسعة وكبيرة للاستثمار داخل الدول الأفريقية فى العديد من المجالات وفى مقدمتها توطين الصناعات الدوائية والأسمدة ومشروعات البنية التحتية والأساسية خاصة بعد انبهار كافة القادة الأفارقة بما يتم داخل مصر من مشروعات قومية كبرى حظيت بانبهار كل الرؤساء والقادة الأفارقة ورؤساء الحكومات الأفريقية والوزراء الأفارقة الذين قاموا بزيارات لمصر مؤكداً أنهم رحبوا بنقل هذه التجارب المصرية الناجحة إلى دولهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.