شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة رسالة للعالم بوقوف الشعب بجانب قيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي دائما يعامل الشعب على إنه شريك النجاح والكفاح ويسعى دائما لتحسين الأوضاع ورعاية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة مما زرع حبه في قلوب الملايين من الشعب المصري.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمه لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم".

وتقدم النائب زكي عباس، بالتهنئة إلى الرئيس السيسي بالفوز بفترة رئاسية جديدة، معربا عن ثقته الكاملة بأن مصر ستشهد الكثير من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.