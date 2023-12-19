كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن "71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع".
واوضح في دراسة أن "98% من سكان قطاع غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، و64% يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع". وذكر أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميا في قطاع غزة.
ودعا إلى "تحقيق دولي محايد وعاجل في تصفية الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة"، مشيرا إلى "تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة "هآرتس" بشأن جرائم إعدام ميداني نفذت بحق معتقلين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يعرف باسم "سديه تيمان"، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبا".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.