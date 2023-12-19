شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على أن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".
ولفت غريفيث، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الى أنه "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".
وأضاف "لقد وعدونا (الجانب الإسرائيلي) بهذا (تجنب قصف المدنيين)، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقاً في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف"، مؤكدا أن "عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف".
كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث: ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.