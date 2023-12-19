غريفيث: ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة

شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على أن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".

ولفت غريفيث، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الى أنه "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".

وأضاف "لقد وعدونا (الجانب الإسرائيلي) بهذا (تجنب قصف المدنيين)، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقاً في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف"، مؤكدا أن "عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف".