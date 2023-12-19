الأمم المتحدة حذّرت من أن بورما على شفا أزمة إنسانية وبحاجة الى مساعدات

حذّر مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) من أنّ "بورما على شفا أزمة إنسانية"، مشيراً إلى أنّ "ثلث سكّان هذا البلد، أي أكثر من 18 مليون نسمة، هم اليوم بحاجة لمساعدات".

وذكر المكتب، في تقرير، أنّ "بورما تقف على شفير الهاوية في 2024، إذ إنّ الأزمة الإنسانية تفاقمت منذ تولى العسكر السلطة في شباط/فبراير 2021 والمدنيين يعيشون في خوف".

وأضاف أنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنّ عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية في هذا البلد أصبح 18.6 مليون شخص، أي أكثر بمليون شخص بالمقارنة مع العام الماضي وأكثر بـ19 مرة ممّا كان عليه الوضع في 2020 قبل الانقلاب".

وحذّر من أنّ "الأطفال هم أول المتضرّرين من الأزمة، إذ هناك 6 ملايين طفل في حالة عوز بسبب النزوح وانقطاع الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمخاطر المرتبطة بالتجنيد القسري والضيق النفسي".

وأعرب عن خشيته من "تفاقم الصراعات وأعمال العنف في 2024"، مندّداً بـ"العنف المنهجي الذي يمارسه العسكر ضدّ المدنيين".