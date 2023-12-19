"النشرة": حال من الترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنه "يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الترقب والحذر الشديدين، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري".

ولفت المراسل، الى أن "هذا الهدوء خرقه طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم تحليق مكثف للطيران التجسسي المروحي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط وكانت تصل احيانا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ".