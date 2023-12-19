في صحف اليوم: احتمال تجدد المسعى القطري حول الملف الرئاسي قريبًا وفرنسا انقلبت على حارة حريك

مع الاقتراب من بدء سنة جديدة مثقلة بالملفات الداخلية المهمة، سياسيًا وأمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، أكّد مسؤول كبير لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الملف الرئاسي يجب ان يُفتح بصورة نهائية وننتهي من هذه الأزمة، فظروف المنطقة تضغط، وليس معلوماً ما تخبئه بعد، ولذلك المطلوب أن نعجّل في حسم هذا الملف وانتخاب رئيس للجمهورية، حتى لا نصل مع تدحرج الوضع الى وقت لا يعود في إمكاننا ان نفعل شيئاً؛ وحتى بعد سنوات".

ولفت إلى أنّ "عودة الحديث من قِبل البعض عن مواصفات خلافية للرئيس العتيد، وتفصيل الرئاسة على مقاسات سياسية وحزبية او سيادية، يؤكّدان انّ اصحاب هذا المنطق لا يقرأون الّا في كتاب مصالحهم، التي هي على النقيض لمصلحة لبنان واللبنانيين، التي تقوم على التوافق؛ ودون هذا التوافق لن نصل إلى مكان".

وأوضح المسؤول أنّ "ثمة مثالا حيا على أنّه بالتوافق يمكن ان تُحلّ كل الامور، تجلّى في الجلسة التشريعية الأخيرة، حيث توافقت الكتل النيابية من اتجاهات مختلفة على إقرار قانون التمديد لقائد الجيش ومن هم في رتبة لواء. فلولا لم يتوفّر هذا التوافق، هل كنا تمكنا من تصديق هذا القانون؟"، مبيّنًا أنّ "هذا الامر ينطبق على رئاسة الجمهورية، التي نستطيع ان ننتخب الرئيس غداً إن عزمنا على التوافق في ما بيننا على انتخاب رئيس اياً يكن هذا الرئيس".

تجدّد المسعى القطري

بدورها، ركّزت مصادر مواكبة للحراكات الخارجيّة لـ"الجمهورية"، على أنّ"هناك اشارات جدّية حول احتمال تجدّد المسعى القطري حول الملف الرئاسي في وقت قريب، عبر الشيخ "أبو فهد" جاسم بن فهد آل ثاني، لاستكمال مسعاه الذي سبق أن شهد بعض التقدّم في زياراته السابقة الى بيروت (يُشار في هذا السياق الى انّ الموفد القطري كان قد طرح خلال محادثاته مع الأفرقاء السياسيين، ثلاثة اسماء لرئاسة الجمهورية: قائد الجيش العماد جوزف عون، النائب نعمة افرام، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري)".

تحرّك فاعل

وأفادت مصادر دبلوماسية، عبر "الجمهورية"، بأنّ "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيعود الى بيروت، لإكمال مهمّته"، من دون ان تحدّد موعداً لزيارته، الّا انّها ذكرت أنّ "المشاورات تتواصل على خط اللجنة الخماسية، بهدف بلورة تحرّك فاعل لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، الذي نرى ضرورة ملحّة في أن يتمّ على وجه السرعة، ويجب ان يدرك اللبنانيون أنّ الوضع في لبنان خطير جداً؛ وباريس تنظر بقلق شديد الى الوضع المتصاعد على الحدود. لقد ارسلنا مجموعة رسائل الى "حزب الله" وكذلك الى اسرائيل، لعدم التسبب في مواجهات واسعة عواقبها كارثية، وزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية تندرج في هذا الاطار".

على صعيد متّصل، كشفت معلومات "الجمهوريّة"، أنّ "زيارة الوزيرة الفرنسية كاثرين كولونا إلى بيروت، استطلاعية في جوهرها، واستعراض لوقائع الحرب الدائرة في غزة وتطوراتها وتداعياتها على المنطقة. وخلال محادثاتها، انطلقت من تقدير قرار التمديد لقائد الجيش، لتؤكّد حرص فرنسا على لبنان، وضرورة انتظام حياته السياسية بالتعجيل في إتمام الاستحقاق الرئاسي، مشيرة في هذا السياق الى حراك فرنسي، وربما غير فرنسي، حول هذا الامر بداية السنة الجديدة، لإعادة تحريك هذا الملف بزخم اكبر في اتجاه حسمه سريعاً".

وأكّدت المعلومات أنّ "كولونا لم تطرح من قريب او بعيد موضوع انسحاب "حزب الله" من منطقة الحدود الجنوبية الى شمالي الليطاني، بل اعادت التشديد على ما سبق واكّدت عليه في زيارتها السابقة، لناحية ما تشعر به فرنسا من قلق متزايد من إمكان تدهور الوضع اكثر في الجنوب، وكذلك التأكيد على الجانب اللبناني بأن ينتبه الى خطورة الوضع، ويسعى بفعالية لتجّنب انزلاق الوضع الى حرب واسعة؛ مشدّدة في هذا السياق على تطبيق القرار 1701 بشكل اكثر دقّة".

وعما حملته وزيرة الخارجية الفرنسية في هذه الزيارة، أوضحت مصادر مسؤولة لـ"الجمهورية"، أنّها "أكّدت حرص فرنسا على استقرار لبنان، وعدم انجراره الى حرب، والتعجيل بالرئاسة، واكّدنا لها مجدداً التزام لبنان الأكيد بالقرار 1701، واسرائيل خرقته آلاف المرات. وانّ خطر اندلاع الحرب ليس مصدره لبنان، بل مصدره اسرائيل التي تستهدف المدنيين في القرى والبلدات الجنوبية".

من جهتها، شدّدت مصادر رسمية، في تصريح إلى "الجمهورية"، على أنّ "كولونا لم تنقل من اسرائيل أيّ مطلب من لبنان، وهي لم تطرح أفكاراً أو مقترحات معينة لتطبيق القرار 1701، لكنّها طلبت من لبنان إيجاد آلية لتطبيقه"، مركّزة على أنّ "خلاصة رسالة فرنسا هي: حذار انفجار الوضع، وعلى لبنان ايجاد الطريقة للتهدئة كما على اسرائيل".

لا بديل عن الـ1701

في السياق ذاته، لفت مرجع سياسي لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "ما يُحكى عن جهود دولية لوضع ترتيبات جديدة في الجنوب، لا يمتّ الى الحقيقة بصلة، ذلك انّ اسرائيل أثارت هذا الامر، وتحاول ان تحشد دعماً دولياً لفرض ما تسمّيه تسوية سياسية تحقّق هدفها بإبعاد "حزب الله" إلى شمالي الليطاني؛ وفي الوقت نفسه تلوّح بالحرب. وفي حالة الحرب إن افتعلتها اسرائيل، وكما قلنا لكل الموفدين، كل قوى المقاومة في لبنان ستكون في مواجهة العدوان".

وأشار إلى أنّ "هذا الأمر لم يُطرح معنا، ولسنا معنيين به من قريب او بعيد، لدينا القرار 1701، ولبنان متمسك به، ولسنا معنيين بأية تعديلات او تغييرات فيه، فلبنان ملتزم بهذا القرار كما هو، وملتزم بتطبيقه؛ ونحن مستعدون للمساعدة على تطبيقه. فليلزموا اسرائيل بتطبيقه، واي كلام آخر غير هذا، لا قيمة له".

فرنسا انقلبت على حارة حريك

من جهتها، ذكرت صحيفة "الديار"، أنّه "اما وقد اجتاز لبنان "قطوع" خلافة قائد الجيش العماد جوزف عون، فان الاهتمامات الداخلية توزعت على محورين اساسيين: الاول عودة بعد ارجاء لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت، ، ثانيا وارتباطا بذلك القرار 1701، مع ارتفاع منسوب السخونة على الجبهة الجنوبية، مع ظهور بوادر اختلاف في طبيعة المواجهات الحدودية، مع تصعيد الحزب من وتيرة عملياته العسكرية؛ مقابل توسيع إسرائيل لبقعة الرد وحجمه".

وبيّنت أنّ "الزيارة الفرنسية الدبلوماسية المرجأة تمت، ولو ان الارجاء لا يحمل جديدا من شأنه تغيير المعادلة المتحكمة بالوضع اللبناني سياسيا وأمنيا، ذلك ان مَن تجتمع اليهم كولونا في بيروت لا يملكون مفتاح الحل والربط، لا سيما في موضوعي تطبيق القرار 1701 والانتخابات الرئاسية. فهو إن وعد بتنفيذ الاول، يأتي التنفيذ شكليا، في حين لم "يتزحزح" أي من الأفرقاء لفك أسر الاستحقاق الثاني منتظرين امر عمليات ما".

وأكّدت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أنّ "مسألة تأجيل زيارة كولونا، جاءت نتيجة اكثر من عامل ارتبطت بال​سياسة​ اكثر منها بالعوامل الفنية، ابرزها:

- تبلّغ باريس رسائل غير ايجابية من جهات سياسية في بيروت، جاءت على سلسلة مواقف اتخذها الاليزيه، وتماهت الى حد كبير مع المواقف الاميركية، وادت الى تراجع فرنسا خطوات الى الوراء، بعد فتحها خطوطا عريضة للتواصل طوال السنتين الاخيرتين وتقديمها ضمانات، وصلت حد اعتبار اطراف الخماسي باريس الناطق الرسمي لحارة حريك، عند تبنيها ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وتسويقها له بالعصا والجزرة، وهو ما تغير بعد الزيارة الاخيرة للودريان.

- تبني باريس لقرار التمديد لقائد الجيش، وليس تأجيل التسريح حتى علنا، عندما اعلن ذلك الموفد الرئاسي الفرنسي جهارا دون خجل، ما اعتبر تحديا فاضحا، خصوصا ان اي طرح او تفاوض لم يجر مع الضاحية او حلفائها حول الملف بقرار اميركي، خصوصا بعد التصعيد والاتهامات التي شهدها والتي تخطت المعقول؛ فكان قرار واشنطن بالهجوم وهو ما حصل فعلا.

- وصول معلومات عن ان باريس باشرت اتصالات منسقة مع الخارج وخصوصا الفاتيكان وواشنطن، بهدف اطلاق دينامية سياسية جديدة تقود الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ترتكز على التوازنات الداخلية الجديدة، التي افرزتها معركة بقاء العماد جوزاف عون في اليرزة من جهة، ومعطيات سير المعركة في غزة وتسييل انجازاتها العسكرية في السياسة، والتي ستكون حتما لغير مصلحة محور حماس بقرار عربي ودولي، اولى مؤشراته عودة الرئيس السيسي الى السلطة.

- عودة فرنسا الى تأدية دور الوكيل في مسألة القرار 1701، بعدما قادت اكثر من مرة معارك تعديل قواعد اشتباكه في مجلس الامن، وهو ما خلق الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة الدور الفرنسي، حيث تؤكد مصادر دبلوماسية ان اي تسوية سياسية في غزة، لا بد ان تفرض نفسها على الوضع القائم في لبنان جنوبا؛ فالقواعد السابقة لم تعد صالحة اليوم".