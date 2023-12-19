في صحف اليوم: تعيين رئيس الأركان رهن بلقاءات "التقدمي" بـ"المردة" ومسؤول بالحزب أكد لقائد الجيش عدم السير بالتمديد له

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون سنة بقانون في مجلس النواب، تكون قد طويت مرحلة منهكة بالسجالات، لتفتتح مرحلة اخرى قد لا تقل عنها اضطراباً. بعد الآن، تبعاً لأصحاب الحجج المساقة للقول بالتمديد، لا مبرر للحديث عن قلق على قيادة الجيش، ولا ادخالها في الانقسامات السياسية الداخلية، ولا حتماً التهويل بانقسامها او اهتزاز وحدتها او تضعضع إمرتها".

ولفتت إلى أنّه "أمّا المرحلة الجديدة، فالواضح انها ستدور من حول القائد نفسه في سياق مختلف، هو انتخابات رئاسة الجمهورية"، موضحةً أنّه "تحمل على هذا الاعتقاد اسباب شتى:

- اولها، ان احداً لا يتوهم ان الاصوات المؤيدة لعون في مجلس النواب الجمعة هي اختبار رئاسي. لا يزال غامضاً العدد الذي حازه، 66 او 67 او 68 من النواب في القاعة. نجح التصويت على القانون، ومن خلالها على التمديد كخيار سياسي، بالغالبية المطلقة وهو النصاب القانوني لانعقاد الجلسة. ما يصحّ قوله ان معظم مَن كان في القاعة ايّد التمديد، بمَن فيهم ضمناً نواب "حزب الله" الحاضرون ما ان لبثوا فيها.

- ثانيها، من الآن فصاعداً يمكن ان يدرج القول ان امام الاستحقاق الرئاسي مرشحيْن اثنيْن فقط، لكل منهما مواصفات لا تشبه الآخر، ولكل منهما حلفاء لا يملكون ايصال اي منهما الى الرئاسة دونما التخلي عن احدهما. المفيد ايضاً، في ضوء التمديد الاخير لقائد الجيش، اتضاح ما كان لا يزال مشوباً بالغموض والالتباس بازاء المتحمسين لوصوله الى الرئاسة: الثنائي الشيعي لا يتخلى عن النائب السابق سليمان فرنجية، ما لم يتخلَّ فرنجية بنفسه عن ترشحه. من دون الثنائي، لا حظ لأي مرشح آخر بما فيهم عون في الوصول الى المنصب، اياً تكن الاحجام التي تقف وراء ترشيحه. ان يُمسك الثنائي الشيعي بأصوات نواب الطائفة (26+1) كاف لمنع انتخاب الرئيس.

في المقابل، كشفت الحملة التي ادارت في الايام الاخيرة السابقة لجلسة البرلمان، بوضوح وواقعية، عن مروحة عريضة من المؤيدين لقائد الجيش، على الاقل لبقائه في منصبه حالياً كي يستمر مرشحاً، بدأت بالدول الخمس، مارة ببكركي والكتل المسيحية، وصولاً الى العامليْن الاكثر فعالية في الخاتمة السعيدة وهما كتلتا النواب السنّة والحزب التقدمي الاشتراكي. لهؤلاء باستثناء بكركي، موقف سلبي من ترشيح فرنجية، على نحو لا يؤهله لحصوله على اصواتهم، من غير ان يكونوا احصنة وصول عون الى رئاسة الجمهورية.

- ثالثها، ما انتهت اليه جلسة الجمعة بالتمديد لقائد الجيش سوى انه اكثر من محظوظ، ان الخاسر الفوري لما حدث هو "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل. لكن الخاسر اللاحق يُفترض ان يكون الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط. عندما وافق على بقاء عون في منصبه، اقرنه بتعيين رئيس للاركان، واولى المحاولات في مجلس الوزراء على نحو يقضي بتأجيل تسريح عون وتعيين العميد حسان عودة رئيساً للاركان. منذ عشية جلسة مجلس الوزراء الخميس، التعليمات التي تزوّدها وزيرا تيار "المردة" جوني قرم وزياد مكاري وحليفهما الوزير جورج بوشكيان من فرنجيه، الموافقة على تأجيل تسريح عون ورفض تعيين رئيس للاركان.

ثمة قلوب مليانة بين الزعيمين الماروني والدرزي. امتعض فرنجية من اعلان جنبلاط اكثر من مرة انه ضد ترشيحه، وتردّت اخيراً علاقة الوارثين طوني وتيمور، بعدما افصحا مراراً عن صداقة شخصية تجمع بينهما. جال تيمور جنبلاط على معظم القيادات ما خلا طوني فرنجية ووالده. ما تردد اخيراً بعد جلسة مجلس النواب، ان الخطوة التالية المكملة للتمديد لقائد الجيش، تعيين رئيس للاركان في مجلس الوزراء. قال البعض انها في جلسة اليوم. الواقع ان التعيين بات يصطدم بمعضلتين:

1- اقتراح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بناء على استطلاع قائد الجيش لتعيين رئيس للاركان عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع. ذلك ما لا يمكن توقّع حصوله، خصوصاً بعد الضربة القاصمة التي تلقاها باسيل ببقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية. من دون اقتراح الوزير المختص يتعذر التعيين. ما لم يعطه الوزير للقائد على انه صلاحيته المنفردة، لن يعطيه لرئيس الاركان في مجلس الوزراء.

2- نصاب الثلثين في مجلس الوزراء للتعيين. المؤكد الآن ان فرنجية لا يزال رافضاً تعيين رئيس للاركان. في غياب قرم ومكاري وبوشكيان، لا نصاب ثلثين. بذلك اضحى فرنجية، اكثر من اي وقت مضى، كالثنائي الشيعي او احدهما، يُمسك بنصاب اجتماع حكومة تصريف الاعمال والتصويت لتعيين عودة. ربما مفتاح الوصول الى تعيين رئيس للاركان، مبادرة ما من جنبلاط الاب الى فرنجية الاب".

وركّزت "الأخبار" على أنّه "بعدما اضحى للجيش قائد لسنة جديدة، لم يعد تعيين رئيس للاركان ذا اهمية ملحة واهتمام كما في الايام السابقة، ابان الاحاديث عن تعذر استمرار عون في منصبه والتفكير في تدارك تقاعده بتعيين رئيس للاركان"، مبيّنةً أنّ "الكلام من الآن فصاعداً عن رئيس للاركان بات مرتبطاً بملء الشغور في المقاعد الثلاثة في المجلس العسكري (رئيس الاركان نائب رئيس المجلس والمدير العام للادارة والمفتش العام). هؤلاء في مأزق ينتظر موافقة وزير الدفاع ذي الصلاحية والاختصاص في الاقتراح وفق المواد 21 و23 و24 في قانون الدفاع".

تعيين رئيس الأركان رهنٌ بلقاءات "التقدمي" بـ"المردة"

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الاتصالات نشطت لتهيئة الأجواء السياسية أمام انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلاثاء، لتفكيك الاعتراضات التي تؤخر تعيين رئيس للأركان، بناء على إلحاح قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يستحيل عليه السفر إلى الخارج، بشغور منصبه، تلبية لدعوات عربية وغربية يتطلع من خلالها إلى توفير كل أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية، في ظل الظروف العصيبة التي يمر فيها لبنان؛ والوضع غير الاستثنائي على الجبهة الشمالية مع ارتفاع منسوب المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل".

وعلمت "الشرق الأوسط" أن "الاتصالات كانت استبقت تعذُّر انعقاد جلسة مجلس الوزراء الجمعة الماضي، وتأجلت إلى صباح الثلاثاء، واستمرت بوتيرة عالية في ضوء ما تأكد بأن الطريق ليست سالكة سياسياً لتعيين رئيس للأركان، وبالتالي تقرر ترحيلها إفساحاً في المجال أمام المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي انعقدت في اليوم نفسه، للتصديق على اقتراح القانون الرامي إلى رفع سن التقاعد لمدة سنة لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة، أو بالوكالة، أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء".

في هذا السياق، أوضح وزير بارز لـ"الشرق الأوسط"، أن "تأجيل جلسة مجلس الوزراء لم يكن بسبب قيام العسكريين المتقاعدين بإقفال بعض الطرقات المؤدية إلى مقر الرئاسة الثالثة أمام الوزراء، لمنعهم من الوصول للمشاركة في الجلسة، بل لاعتبارات سياسية كانت وراء تأجيلها، على خلفية وجود استحالة لتعيين رئيس للأركان بسبب معارضة عدد من الوزراء، ما حال دون تأمين نصاب الثلثين لانعقادها".

ولفت إلى أنّ "من أسباب تأجيل الجلسة، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ارتأى أيضاً الاستعاضة عن تأجيل تسريح العماد عون لستة أشهر، بأن يترك هذه المهمة للمجلس النيابي، لقطع الطريق على الطعن بقرار تسريحه أمام مجلس شورى الدولة، كونه ينطوي على مخالفة قانونية، لأن وزير الدفاع يرفض التوقيع على طلب تأجيل تسريحه الذي هو من صلب صلاحياته".

وأكّد الوزير أن "تأجيل تعيين رئيس للأركان، لم يكن فقط بسبب اعتراض رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، بذريعة أنه لا يؤيد تعيينه بغياب رئيس الجمهورية، كما قيل، وإنما أيضاً لأن البعض ارتأى التريُّث إلى ما بعد التمديد لقائد الجيش في الجلسة النيابية لقطع الطريق، ولو من باب التحسُّب، على من يحاول تطيير النصاب النيابي، بذريعة أن لا عجلة في التمديد له؛ ما دام أن الحكومة بادرت إلى تعيين رئيس للأركان ينوب عنه طوال فترة الشغور في قيادة الجيش".

وأفاد أيضًا بأنّ "ميقاتي لم يكن متحمّساً لانعقاد مجلس الوزراء، ما لم يؤد إلى التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بذريعة أنه لا يتحمل رد فعل عدد من النواب السُّنّة الذين يمكن أن يحجموا عن المشاركة في الجلسة النيابية، إلا في حال تقرر في البرلمان أن يشمله التمديد".

كما أشار إلى أنّ "التيار الوطني الحر" لا علاقة له بتأجيل مجلس الوزراء، لأن رئيسه النائب جبران باسيل كان تبلّغ عشية التئام البرلمان من مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا أن ما كُتب قد كُتب، وأن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قد حُسم، وأن نواب الحزب سيخرجون من الجلسة لحظة انصرافها للتصديق على اقتراح القانون في هذا الخصوص".

وبيّن الوزير نفسه أن "الحزب أكد لباسيل أنه ليس في وارد التدخُّل لتعطيل الجلسة، لأنه لا يودّ الدخول في اشتباك سياسي مع الكنيسة المارونية، ومن خلالها المجتمع الدولي الذي يضغط بالتمديد لقائد الجيش لمنع الشغور في المؤسسة العسكرية".

وأضاف أنّ "فرنجية الأب، وإن كان اعترض، كما قيل، على تعيين رئيس للأركان بغياب رئيس الجمهورية، فإن الشق الآخر لاعتراضه يتعلق بأنه يسجل عتبه على الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ونجله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، على خلفية أنهما لم يتواصلا معه، بخلاف تواصلهما مع باسيل الذي عاد وانقلب على تعهُّده بموافقته على تعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان، واشترط ربط تعيينه برفضهما التمديد للعماد عون وتعيين من يخلفه في منصبه".

وبيّن أن "الحزب أبدى تفهمه لموقف حليفه الآخر فرنجية، ناصحاً بوجوب التواصل معه. وليس صحيحاً القول إن اعتراضهما يأتي لصالح حليفهما النائب السابق طلال أرسلان، وقد أُعلم جنبلاط الأب والابن بعتب رئيس تيار "المردة"، ما استدعى تشغيل محركاتهما نحوه لإقناعه بتعديل موقفه؛ خصوصاً أن تعيين رئيس الأركان حضر في لقاء فرنجية بالعماد عون".

حزب الله وقائد الجيش

علمت "الأخبار" أن "الاتصالات بين "حزب الله" وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ظلّت قائمة حتى قبل انعقاد جلسة مجلس النواب التي أُقر خلالها قانون التمديد له لسنة إضافية. وقد زار أحد المسؤولين في الحزب قائد الجيش، وأبلغه بأن الحزب لن يسير بالتمديد له لا في جلسة مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، وأن موقفه مرتبط أساساً بالمقاربة التي اعتمدها مع المواقع الإدارية العليا التي شغرت في وقت سابق، وأنه لن يكون في صدام مع أحد من أجل هذه الخطوة".

وكشفت أنّ "قائد الجيش سمع أيضاً كلاماً مباشراً بأن الحزب لم يبنِ موقفه على مسألة شخصية مع قائد الجيش، وأنه ينظر إلى العلاقة مع الجيش على قاعدة التعاون والتنسيق التي تقوم بين المقاومة والجيش منذ ثلاثة عقود.

وقد أبلغ قائد الجيش موفد الحزب بتفهّمه للموقف، بما في ذلك مراعاته لحلفائه، وأنه لا يعتبر موقف الحزب عنصراً سيؤثر سلباً على العلاقة بينه وبين الحزب أو العلاقة بين الجيش والمقاومة".