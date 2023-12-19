انت الان تتابع خبر مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل إلى الدوري السعودي أمام 4 لاعبين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476868-638385637060053328.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-12-19 | 07:20
306 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
فتح مانشستر يونايتد، الباب أمام رحيل عدد من لاعبيه، خلال الفترة المقبلة صوب الدوري السعودي.
ويمر مانشستر يونايتد بموسم سيء على صعيد النتائج، سواء في البطولات المحلية أو في دوري أبطال أوروبا حيث ودع البطولة من دور المجموعات.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد سافر المدير الرياضي لمانشستر يونايتد جون مورتوج إلى السعودية للتفاوض مع الأندية المهتمة بضم بعض لاعبي الشياطين الحمر.
وأضافت الصحيفة، أن هناك اهتماماً من قبل بعض الأندية السعودية بضم كل من كاسيميرو ورافائيل فاران وأنتوني مارسيال وجادون سانشو.
نفس الأمر ينطبق على مارسيال، الذي ابتعد عن مستواه منذ فترة، ولم يعد يقدم الإضافة للشياطين الحمر.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد سافر المدير الرياضي لمانشستر يونايتد جون مورتوج إلى السعودية للتفاوض مع الأندية المهتمة بضم بعض لاعبي الشياطين الحمر.
وأضافت الصحيفة، أن هناك اهتماماً من قبل بعض الأندية السعودية بضم كل من كاسيميرو ورافائيل فاران وأنتوني مارسيال وجادون سانشو.
ويعد سانشو تحديداً الأقرب لمغادرة أولد ترافورد، بعد خلافه الشهير مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، وإبعاده عن المشاركة في المباريات.
نفس الأمر ينطبق على مارسيال، الذي ابتعد عن مستواه منذ فترة، ولم يعد يقدم الإضافة للشياطين الحمر.