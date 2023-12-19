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مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل إلى الدوري السعودي أمام 4 لاعبين

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2023-12-19 | 07:20

مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل إلى الدوري السعودي أمام 4 لاعبين

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الخليج 365 – رياضة

فتح مانشستر يونايتد، الباب أمام رحيل عدد من لاعبيه، خلال الفترة المقبلة صوب الدوري السعودي.

ويمر مانشستر يونايتد بموسم سيء على صعيد النتائج، سواء في البطولات المحلية أو في حيث ودع البطولة من دور المجموعات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد سافر المدير الرياضي لمانشستر يونايتد جون مورتوج إلى للتفاوض مع الأندية المهتمة بضم بعض لاعبي الشياطين الحمر.


وأضافت الصحيفة، أن هناك اهتماماً من قبل بعض الأندية السعودية بضم كل من كاسيميرو ورافائيل فاران وأنتوني مارسيال وجادون سانشو.

ويعد سانشو تحديداً الأقرب لمغادرة أولد ترافورد، بعد خلافه الشهير مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، وإبعاده عن المشاركة في المباريات.

نفس الأمر ينطبق على مارسيال، الذي ابتعد عن مستواه منذ فترة، ولم يعد يقدم الإضافة للشياطين الحمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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