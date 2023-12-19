انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة زلزال في الصين إلى 111 قتيلا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً لما ذكرته وكالة "شينخوا"، دفع الزلزال، الذي ضرب مقاطعة غانسو الصينية، السلطات إلى نشر عمال الإنقاذ، بما في ذلك مسؤولون من إدارة الطوارئ المحلية وإدارات الإطفاء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في وقت سابق إن زلزالا بقوة 5.9 درجة في المنطقة تسبب في هزات شديدة، مع احتمال حدوث أضرار واسعة النطاق.



ومن جانبها، أعلنت السلطات الصينية أن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سقوفاً منهارة وحطاماً على الطرق.

وبحسب شينخوا فقد أدّى الزلزال إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى.