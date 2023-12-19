شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زلازل استمرت أسابيع.. ثوران بركان ريكيانيس بأيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غربي أيسلندا، في وقت متأخر من يوم الاثنين، وذلك في أعقاب أسابيع من النشاط الزلزالي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في أيسلندا بدء ثوران البركان الواقع في شمال قرية جريندافيك، على موقعها على الإنترنت.

إخلاء البلدة

وكانت البلدة أخليت في نوفمبر الماضي بسبب مخاوف من ثوران البركان، الذي سبقته سلسلة من الزلازل استمرت على مدى أسابيع.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، انطلاق حمم بركانية برتقالية - حمراء متوهجة أضاءت سماء الليل المظلمة.

وطلبت الشرطة من السكان عدم الاقتراب من البركان، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.