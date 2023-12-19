الرئيس الكوري الجنوبي يندد بالتجارب النووية لبيونج يانج

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم، الثلاثاء، سياسات كوريا الشمالية بشأن تجارب النووي، مشيرًا إلى إن كوريا ستدرك أن استفزازاتها لن تؤدي إلا إلى "ألم أكبر"، في إشارة إلى سلسلة تجاربها الصاروخية.

وقال يون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الكوري الجنوبي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب،"أطلقت كوريا الشمالية صاروخا قصير المدى وصاروخا باليستيا عابرا للقارات أمس وأمس الأول لمدة يومين متتاليين".

ووفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تفعيل سول وواشنطن وطوكيو لنظام تبادل بيانات، حول عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، وتعزيز التعاون الأمني ​​ضد (بيونج يانج.

وذكرت الوزراة - في بيان أوردته قناة /تشانيل نيوز آشيا/ في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الدول الثلاث أنشأت نظاما لضمان سلامة مواطنيها من خلال رصد وتقييم الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية في الوقت الفعلي.

وكان نظام تبادل البيانات جزءا من اتفاق بين وزراء دفاع الدول الثلاث الشهر الماضي، والذي تضمن أيضا وضع خطط متعددة السنوات للتدريبات العسكرية الثلاثية.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور يوم واحد من إجراء بيونج يانج تجربتها الثالثة لإطلاق صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونج-18" وهو أكبر سلاح في ترسانتها.