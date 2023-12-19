شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": خطاب الرئيس السيسى عكس اهتمامه بمصلحة المواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه كان حديث من القلب إلى قلب وعقل المواطن المصري ويحمل رسائلا هامة للداخل والخارج.

واعتبر الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، أن الر ئيس أكد علي ثبات الدولة المصرية فى مواقفها الرامية لوقف الاعتداء على غزة وتمسك الدولة المصرية بثوابتها الوطنية في ظل وضع إقليمى شديد الخطورة.

وأضاف "عناني" أن الخطاب أكد علي أن الحفاظ علي الأمن القومي المصري لن يكون إلا من خلال تنمية الدولة المصرية عسكريا واقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن الرئيس أكد في خطابه علي المضي قدما نحو بناء الجمهوريه الجديدة كاختيار استراتيجي وحيد في المرحلة القادمة.

ويؤكد عناني علي أن الخطاب حمل رسالة واضحة بعزم الدولة وإيمانها بالتعددية السياسية واحترامها لذلك، موضحا أن الرئيس بتقديره لخروج المصريين وتشجيعه للمرأه والشباب هو تأكيد علي استمرار الدعم الكامل لتمكين المرأة المصرية والشباب المصرى، مثمنا تحية الرئيس السيسي لمنافسيه وإلى الشعب المصري والجيش والشرطة والقضاء.

ويؤكد الحزب علي تقديره الكامل لحديث الرئيس وشفافيته المعتادة، والتي تؤكد في كل لحظة أن مصلحة المواطن المصري محل اهتمام الرئيس في كل وقت.