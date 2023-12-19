نقلت وكالة "رويترز" عن شركة أمبري لأمن الملاحة تأكيدها إنها تلقت معلومات عن محاولة صعود محتملة لسفينة على بعد 17 ميلا غرب عدن باليمن. وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن. وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا. وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر "أمبري" لأمن الملاحة: معلومات عن محاولة صعود محتملة لإحدى السفن على بعد 17 ميلاً إلى الغرب من عدن باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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