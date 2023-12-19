أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أننا "تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 80 ميلا شمال شرق جيبوتي والسلطات تحقق". وأمس، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني واحتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر. وذكرت تعليمات للسفن في المنطقة بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي حوادث غير عادية.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 80 ميلا شمال شرق جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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