اكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في حديث لقناة الـ"mtv" قبيل جلسة مجلس الوزراء ان "الجلسة اليوم لن تشهد تعييناً لرئيس الأركان ولا أعتقد أن هناك طروحات خارج جدول الأعمال".
وقبل قليل بدأت الجلسة في السراي الحكومي بعد اكتمال النصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر القرم: جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تشهد تعييناً لرئيس الأركان ولا أعتقد أن هناك طروحات خارج جدول الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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