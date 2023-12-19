القرم: جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تشهد تعييناً لرئيس الأركان ولا أعتقد أن هناك طروحات خارج جدول الأعمال

اكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في حديث لقناة الـ"mtv" قبيل جلسة مجلس الوزراء ان "الجلسة اليوم لن تشهد تعييناً لرئيس الأركان ولا أعتقد أن هناك طروحات خارج جدول الأعمال".

وقبل قليل بدأت الجلسة في السراي الحكومي بعد اكتمال النصاب.