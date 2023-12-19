"أكسيوس": إسرائيل أبلغت أميركا أنها تريد إبعاد "حزب الله" 10 كلم عن الحدود

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأكيدهم ان "إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنها تريد دفع حزب الله لمسافة 6 أميال (حوالي 10 كلم) من الحدود كجزء من اتفاق دبلوماسي لإنهاء التوترات مع لبنان".
وأشار الموقع إلى أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة.
وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا مستمرا بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 تشرين الاول الماضي.
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