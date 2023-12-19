LBCI: محكمة الاستئناف ألزمت سلامة بالتعويض على الدولة اللبنانية بستة مليارات ليرة

افادت قناة الـLBCI بأنّ "محكمة الاستئناف، في بيروت، ردت في تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ الطلب، في دعوى الرد التي أقامها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحق أعضاء، في الهيئة الاتهامية، في بيروت الناظرة، في ملفه".

واشارت الى ان "المحكمة ألزمت سلامة بالتعويض على هيئة القضايا ممثلة الدولة اللبنانية بما مجموعه ستة مليار ليرة لبنانية، نتيجة الضرر، الذي أُلحق بالدولة، بسبب تأخير التحقيقات الناتج عن دعاوى الرد".