"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أميركيين: بايدن يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل وأن عودة المختطفين هدف أسمى

افادت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أميركيين، بأن "الرئيس الاميركي جو بايدن يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل وأن عودة المختطفين هدف أسمى".

وفي وقت سابق، افادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن "رئيس الموساد ديفيد برنيع حصل على ضوء أخضر من المستوى السياسي للمضي في مفاوضات مع الوسطاء لصفقة جديدة لتبادل الاسرى".

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة تأكيدها أن رئيس الموساد سيغادر في وقت لاحق هذا الأسبوع لعقد اجتماع آخر في أوروبا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، بهدف مواصلة النقاش بشأن محاولات التوصل إلى مخطط جديد لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وذكر المصدر أن الاجتماع الأخير قد تم التخطيط له قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي بالخطأ 3 أسرى من جنوده في غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت أن حكومة بنيامين نتانياهو تدرس "إطلاق أسرى نوعيين" من أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل المقبلة.