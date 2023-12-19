أوستن: يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر وندعو الدول لإدانة هذه التصرفات علنا

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه "يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر وندعو الدول لإدانة هذه التصرفات علنا".

وفي وقت سابق، أعلن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن. وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا. وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.