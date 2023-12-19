الدفاع المدني: ثلاثة جرحى جراء حادث سير في عرمون

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جريحتَين إلى مستشفى السان جون في جونية، أُصيبتا جرّاء تعرّضهما لحادث سير وقع في ​عرمون​- كسروان، فيما تولت جهات أخرى نقل جريح ثالث إلى المستشفى للمعالجة".

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