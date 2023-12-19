بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي بعد اكتمال النصاب

بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بعد اكتمال النصاب. ويشارك في الجلسة، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، المهجرين عصام شرف الدين.

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