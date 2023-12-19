رأى رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق حسن يعقوب، أنّ "التّحالف الّذي تنشئه أميركا لمواجهة "أنصار الله" في البحر الأحمر، لن يحقّق أهدافه، وربّما تكون النّتائج معاكسة، والأيّام المقبلة ستثبت ذلك".
وأكّد في تصريح، أنّ "الإخفاق الكبير بعد قتل الأسرى الإسرائيليّين الثّلاث وقبلهم آخرون، سيضغط أكثر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته، إضافةً إلى ضغط جبهة لبنان والعمليّات في العراق وسوريا"، مشيرًا إلى أنّ "الحرب تحوّلت إلى معركة وقت وإيرادات، لن تكون فيها إسرائيل منتصرة والثّمن سيكون باهظًا".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: تحالف البحر الأحمر لن يحقق أهدافه والحرب تحولت لمعركة وقت لن تنتصر فيها إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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