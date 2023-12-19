يعقوب: تحالف البحر الأحمر لن يحقق أهدافه والحرب تحولت لمعركة وقت لن تنتصر فيها إسرائيل

رأى رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق ​حسن يعقوب​، أنّ "التّحالف الّذي تنشئه ​أميركا​ لمواجهة "​أنصار الله​" في ​البحر الأحمر​، لن يحقّق أهدافه، وربّما تكون النّتائج معاكسة، والأيّام المقبلة ستثبت ذلك".

وأكّد في تصريح، أنّ "الإخفاق الكبير بعد قتل الأسرى ال​إسرائيل​يّين الثّلاث وقبلهم آخرون، سيضغط أكثر على رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وحكومته، إضافةً إلى ضغط جبهة ​لبنان​ والعمليّات في العراق وسوريا"، مشيرًا إلى أنّ "الحرب تحوّلت إلى معركة وقت وإيرادات، لن تكون فيها إسرائيل منتصرة والثّمن سيكون باهظًا".