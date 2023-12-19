قوى الأمن: توقيف شخص لاشتراكه مع آخرين باقتحام منزل في الدوير وسرقة سيارة كهربائية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2023-10-25 وفي بلدة ​الدوير​، أقدم مجهولون على الدّخول إلى منزل أحد المواطنين، وقاموا بتكبيل العاملات لديه وتحطيم هواتفهنّ وسرقوا من داخله بندقيّة، كما سرقوا سيّارةً تعمل على ​الكهرباء​ وفرّوا إلى جهة مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتهم، ومن بينهم المدعو: "م. ر." (من مواليد عام 1998، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2023-12-08، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المذكور في محلّة الدوير. وبتفتيشه، ضُبطت بحوزته كميّة من ​حشيشة الكيف​، وعملة مزيّفة من فئة الـ100 دولار".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه بالاشتراك مع آخرين، على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل المنزل المذكور والسّيّارة الكهربائيّة، وأنّهم تقاسموا المسروقات فيما بينهم، وأضاف أنّ العملة المزيّفة الّتي ضُبطت بحوزته هي معدّة للتّرويج".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين بعمليّة السّرقة".