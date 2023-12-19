الدفاعات الجوية الروسية أحبطت "هجوما" بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو

احبطت الدفاعات الجوية الروسية هجوما بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو.

وفي وقت سابق، كشفت ​وزارة الدفاع الروسية​، في تقرير عن سير عمليّاتها، أنّ "​القوات المسلحة الروسية​ تمكّنت من صدّ 3 هجمات أوكرانيّة في اتجاه ​دونيتسك​. وفي اتجاه كراسنوليمان، صدّت القوّات 5 هجمات، وفَقد العدو ما يصل إلى 185 جنديًّا و5 وحدات من المعدّات".

وأشارت إلى أنّ "القوّات المسلّحة ألحقت هزيمةً ناريّةً باللّواء التّابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت الخسائر الأوكرانيّة ما يصل إلى 100 جندي. كما صدّت القوّات الرّوسيّة 8 هجمات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنّتها القوّات الأوكرانيّة في اتجاه كوبيانسك، وقد فقدت الأحيرة حتّى 60 عسكريًّا".

وكشفت الوزارة أنّ "إجمالي خسائر القوّات المسلّحة الأوكرانيّة في اتجاه دونيتسك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ نحو 180 عسكريًّا و3 مدرّعات لنقل الجنود و4 مركبات".