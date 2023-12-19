"بلومبرغ": طائرات حماس الرخيصة تتفوق على الجيش الإسرائيلي عالي التقنية

نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن رئيس الشركة التي تزود إسرائيل بمسيرات، أن "طائرات حماس الرخيصة تتفوق على الجيش الإسرائيلي عالي التقنية". ولفت رئيس الشركة، لـ"بلومبرغ"، الى أن "استخدام حماس للطائرات المسيرة التجارية المجهزة بالقنابل كشف عن ثغرات في الدفاعات الإسرائيلية"، معتبراً أن "الحرب مع حماس دعوة للجيوش للانتباه وتطوير إمكاناتها الفتاكة".

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