سفير إسرائيل في روسيا: لا نناقش هدنة بغزة مع حماس بل تتفاوض مع قطر والولايات المتحدة لإطلاق سراح الاسرى

اشار سفير إسرائيل في روسيا الاتحادية ألكسندر بن تسفي، الى إن "بلاده لا تناقش هدنة في قطاع غزة مع حركة حماس بل تتفاوض مع قطر والولايات المتحدة لإطلاق سراح الاسرى"، لافتا الى أن "إسرائيل، تجري مفاوضات بمشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر حول وقف محتمل لإطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى".

وأكد في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، ان "لا توجد مفاوضات بشأن هدنة. لا يوجد ما يمكن الحديث عنه حول هدنة مع حماس"، موضحا أن "بعض المفاوضات تجري بين رئيس المخابرات الإسرائيلية ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس وزراء قطر، "على وجه التحديد حول كيفية إيجاد حل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس عن إطلاق سراح اثنين من الاسرى بجنسية روسية وتسليمهما إلى الصليب الأحمر "ردا على جهود الرئيس فلاديمير بوتين". وقبل ساعات، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن الحركة تخطط لإطلاق سراح عدد آخر من الروس كدليل على الامتنان للرئيس الروسي.