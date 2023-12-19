كولونا: فرنسا ستفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

أعلنت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، أن "فرنسا قرّرت اتخاذ إجراءات وطنية في حق بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين"، لافتةً الى أنني "تمكّنت أن أرى بعينَي أعمال العنف التي يرتكبونها وهذا الأمر غير مقبول".

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