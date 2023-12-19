رويترز: شركة ولينيوس فيلهلمسن للشحن تعلق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر

افادت وكالة "رويترز" بأن "شركة ولينيوس فيلهلمسن للشحن علقت جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر". وفي وقت سابق، اعلن الناطق الرسمي باسم حركة انصار الله، محمد عبد السلام، ان "عمليات اليمن البحرية بهدف مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة، وليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد، ومن يسعى لتوسيع الصراع فعليه تحمل عواقب أفعاله"، معتبرا ان "، التحالف المشكل أميركيا هو لحماية إسرائيل وعسكرة للبحر دون أي مسوغ، ولن يوقف اليمن عن مواصلة عملياته المشروعة دعما لغزة، وكما سمحت أميركا لنفسها أن تساند إسرائيل بتشكيل تحالف وبدون تحالف، فشعوب المنطقة لها كامل المشروعية لمساندة الشعب الفلسطيني، وقد أخذ اليمن على عاتقه أن يقف إلى جانب الحق الفلسطيني ومظلومية غزة الكبيرة".

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