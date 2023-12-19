أهالي علما الشعب جددوا مطالبة المعنيين بإصلاح التيار الكهربائي المقطوع منذ أكثر من شهر

جدّد أهالي بلدة ​علما الشعب​ الحدوديّة، مطالبتهم الجهات المعنيّة بالتّحرّك والعمل على إعادة ​التيار الكهربائي​ إلى البلدة، المقطوع منذ أكثر من شهر، بسبب الأعطال جرّاء الأحداث الجارية.

وهنّأ أهالي البلدة، في بيان، قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​ والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​، بالتّمديد لهما، معربين عن أملهم في "الإيعاز وإرسال دوريّة تؤازر عمّال شركة "مراد"، والتّوجّه إلى البلدة والعمل على إصلاح الأعطال في التيار الكهربائي، الّتي انعكست سلبًا على محطّات المياه".