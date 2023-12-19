أهالي علما الشعب جددوا مطالبة المعنيين بإصلاح التيار الكهربائي المقطوع منذ أكثر من شهر

جدّد أهالي بلدة علما الشعب الحدوديّة، مطالبتهم الجهات المعنيّة بالتّحرّك والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى البلدة، المقطوع منذ أكثر من شهر، بسبب الأعطال جرّاء الأحداث الجارية.
وهنّأ أهالي البلدة، في بيان، قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، بالتّمديد لهما، معربين عن أملهم في "الإيعاز وإرسال دوريّة تؤازر عمّال شركة "مراد"، والتّوجّه إلى البلدة والعمل على إصلاح الأعطال في التيار الكهربائي، الّتي انعكست سلبًا على محطّات المياه".
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