جبور: سنقدم طعنًا بالتمديد لقائد الجيش وهناك كفاءات كافية بالمؤسسة العسكرية لتولي القيادة

أكّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​جيمي جبور​، "استكمال التكتّل بموقفه الرّافض للتمديد لقائد الجيش"، معلنًا "أنّنا سنقدّم طعنًا بهذا التّمديد".

وأوضح، في حديث تلفزيوني، أنّ "قانون التّمديد في شكله الحالي، يمثّل عدم شموليّة التّشريع والاعتداء على صلاحيّات السّلطة الإجرائيّة"، لافتًا إلى أنّ "وزير الدّفاع أبلغ ​مجلس الوزراء​ سابقًا، أنّه في صدد القيام بالإجراءات ضمن القوانين، لملء الفراغ في ​قيادة الجيش​".

وذكّر جبّور بموقف "​حزب الله​" السّابق الدّاعي لعدم التّمديد للمدراء العامّين جميعهم، مؤكّدًا أنّ "لا حكومة أصيلة من دون رئيس جمهوريّة، لذلك علينا أن نعمل بالموقّت"، ومشدّدًا على "وجود كفاءات بين الجيش، ما يكفي لتولّي القيادة".