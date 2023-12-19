بدء جلسة لجنة المال لدرس موازنة وزارة الأشغال بحضور حمية

بدأت جلسة لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل باداراتها ومؤسساتها، بحضور وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية.

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