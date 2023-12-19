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كوريا الجنوبية تعين رئيسًا ووزيرًا جديدين للمخابرات والخارجية

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن أن الرئيس يون سيوك-يول عيَّن اليوم الثلاثاء مستشار الأمن الوطني جو تيه- يونج رئيسا جديدا لوكالة المخابرات كما عين النائب الثاني السابق لوزير الخارجية جو تيه-يول وزير جديدا للخارجية.

وقال كبير المساعدين الرئاسيين كيم ديه كي - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية ، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، "إنه جري تعيين جو تيه-يونج، لملء المنصب الشاغر باستقالة رئيس وكالة المخابرات الوطنية كيم كيو-هيون الشهر الماضي ، وتم تعيين النائب الثاني السابق لوزير الخارجية ليحل محل وزير الخارجية الحالي بارك جين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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