كوريا الجنوبية تعين رئيسًا ووزيرًا جديدين للمخابرات والخارجية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن أن الرئيس يون سيوك-يول عيَّن اليوم الثلاثاء مستشار الأمن الوطني جو تيه- يونج رئيسا جديدا لوكالة المخابرات كما عين النائب الثاني السابق لوزير الخارجية جو تيه-يول وزير جديدا للخارجية.

وقال كبير المساعدين الرئاسيين كيم ديه كي - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية ، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، "إنه جري تعيين جو تيه-يونج، لملء المنصب الشاغر باستقالة رئيس وكالة المخابرات الوطنية كيم كيو-هيون الشهر الماضي ، وتم تعيين النائب الثاني السابق لوزير الخارجية ليحل محل وزير الخارجية الحالي بارك جين".