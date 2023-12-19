الصين تعلن رفع الاستجابة الطارئة للزلازل إلى المستوى الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - قام مقر الإغاثة من الزلازل التابع لمجلس الدولة الصيني ووزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم الثلاثاء، برفع الاستجابة الطارئة للإغاثة من الزلازل إلى المستوى الثاني عقب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة جيشيشان في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، أن مركز الإغاثة من الزلازل التابع لمجلس الدولة الصيني، أرسل إلى جانب وزارة إدارة الطوارئ، فريق عمل إلى المناطق التي ضربها الزلزال في مقاطعة قانسو، كما أرسلت إدارة الإطفاء على مستوى المقاطعة وإدارة الإطفاء المحلية أفراد إنقاذ وسيارات إطفاء إلى مناطق الكارثة.

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أرسل الجيش الصيني وقوات الشرطة المسلحة الصينية قوات إنقاذ متعددة إلى المناطق المتضررة من زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، حيث وصل نحو 300 جندي من القيادة إلى محافظة جيشيشان المتضررة بشدة في مقاطعة قانسو، مكلفين بمهام تشمل البحث عن الأفراد وعمليات الإنقاذ وإزالة العوائق من الطرق.

وقام فيلق قانسو التابع لقوات الشرطة المسلحة الشعبية بتعبئة أكثر من 300 ضابط وجندي وأرسل أكثر من 40 مركبة إلى جيشيشان.. حيث تضم المهام الموكلة إليهم البحث عن الأفراد وإنقاذهم، وتسهيل نقل المصابين، وإزالة العوائق من الطرق المسدودة، ونصب الخيام كمآو.

فيما وصل فريقًا من الضباط والجنود من فيلق تشينغهاي التابع لقوات الشرطة المسلحة الصينية إلى محافظة مينخه المتضررة بشدة في مقاطعة تشينغهاي المجاورة لقانسو.. وتجري حاليا تعبئة المزيد من أفراد الإنقاذ لإرسالهم إلى المناطق المتضررة.