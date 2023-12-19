غدا.. "مدبولي" يشهد توقيع صفقة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية ويعقد مؤتمرًا صحفيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء 20 ديسمبر، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

ويعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.

وكانت الحكومة أطلقت برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق، معلنة أنها تستهدف طرح 32 شركة ضمن البرنامج.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، تخارج الكومة بشكل كلي أو جزئي من الأصول المملوكة للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% من الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات مقبلة.

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