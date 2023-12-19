شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب الحكومة بإعادة هيكلة التشريعات ومراجعتها قبل إرسالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي علي الضبط القانوني وتلافي إشكاليات في مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بنقابة التكنولوجيين، معتبرا ان القانون كان سيدخلنا في دائرة مفرغة، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بإعادة هيكلة الجانب القانوني المعني بإعداد التشريعات المقدمة منها، والسعي الحثيث والتفكير في المستقبل، واستغلال أفضل الكوادر البشرية علي مختلف الأصعدة لاسيما القانونية منها للتمحيص في القوانين التى تعدها.

وقال "جبالي"، إنه ما يلفت نظره تكرار نفس الخطأ في المشروعات المرسلة والإصرار عليه وهذا أمر غير جائز، مشيراً إلي أن مجلس النواب هو ممثل الشعب في جمهورية مصر العربية بأكملها، والشعب بدوره هو صاحب السيادة.

وأضاف "جبالي" أن الجميع يخطئ لكن الإصرار علي الخطأ لاسيما وأن كان من متخصص يوقعنا في هذا الحرج، قائلاً : " ارجو مراعاة ذلك، خاصة وأن الكلمة الأخيرة هي لنواب الشعب، وأن مجلس النواب من مهامه ووظائفه وواجباته ومسئولياته مراقبة الحكومة وليس العكس".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.