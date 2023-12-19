شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب الحكومة بإعادة هيكلة التشريعات ومراجعتها قبل إرسالها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال "جبالي"، إنه ما يلفت نظره تكرار نفس الخطأ في المشروعات المرسلة والإصرار عليه وهذا أمر غير جائز، مشيراً إلي أن مجلس النواب هو ممثل الشعب في جمهورية مصر العربية بأكملها، والشعب بدوره هو صاحب السيادة.
وأضاف "جبالي" أن الجميع يخطئ لكن الإصرار علي الخطأ لاسيما وأن كان من متخصص يوقعنا في هذا الحرج، قائلاً : " ارجو مراعاة ذلك، خاصة وأن الكلمة الأخيرة هي لنواب الشعب، وأن مجلس النواب من مهامه ووظائفه وواجباته ومسئولياته مراقبة الحكومة وليس العكس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
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