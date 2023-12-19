شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية: وجود ملاحظات على تشريعات الحكومة أمر غير مقصود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء فواد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة ومجلس النواب هو الرقيب على الحكومة.

وتابع فؤاد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "مجلس النواب هو الرقيب على الحكومة، وما تفضلت به بشأن بعض التشريعات الواردة من الحكومة ووجود ملاحظات عليها أمر غير مقصود على الإطلاق أن تكون هناك مخالفة للدستور، وسيتم الرجوع إلى مجلس الوزراء، حتى لا يتكرر هذا الأمر".

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن الإصرار على الخطأ والمجادلة يوجب علينا جميعنا مراجعته وتصويبه".

وشهدت الجلسة العامة اليوم، مطالبة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الحكومة مراجعة التشريعات بدقة بعد وجود بعض المخالفات بها والتى قد تكون مخالفة للدستور.