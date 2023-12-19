شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قانون نقابة التكنولوجيين تأخر كثيرا وكان يحتاج حوارا مجتمعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين لحماية الآلاف من ممارسي المهن التكنولجية ولتكون هناك مظلة نقابية تحمى حقوقهم وتدافع عنهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وقال النائب محمد العماري: "هذا القانون جاء في وقته لأن العالم يشهد حاليا تحديا تكنولوجيا كبيرا وتطورا هائلا، والدولة تبذل جهودا كبيرا لمواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، ومشروع القانون مهم لإنشاء كيان نقابي لممارسي المهن ةالتكنولوجية، وأوافق على مشروع القانون".

وتحدث النائب أشرف أمين، قائلا: "مشروع قانون مهم وتعتبر من أهم النقابات، ونظرا لأهمية المجالات التكنولوجية، من المهم وجود كيان نقابي قانوني"، مؤكدا أهمية أن يكون للنقابة دور مهم في دعم التطور التكنولوجي، وإثراء النهضة التكنولوجية في مصر.

من جانبه، قال النائب محمد مدينة: "من وجهة نظرى هذا القانون تأخر كثيرا، والعالم كله تقدم من خلال التطور التكنولوجي، ولأن التكنولوجيين في حالة شتات لعدم وجود نقابة تجمعهم، بدون التكنولوجيا سنظل موجودين فى مكاننا يجب الاهتمام ومواكبة التكور التكنولوجي".

وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أهمية مشروع القانون باعتباره استحقاق دستورى، وحق لممارسى المهنة وأن يكون هناك سعى حقيقى من خلال هذه المنظمات النقابية لحمايتها فى المستقبل، متابعا: "من هذا المنطلق نوافق على مشروع القانون ونقدم التحية للجنة لكن لدينا عدة ملاحظات أرجو أن تراعى، لأن هناك بعض المآخذ على مشروع القانون الذي جاء من الحكومة، لم يحدث حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون".

ولفت إلى أن هناك قوانين نقابية تحتاج للتعديل، مشروع قانون لتعديل قانون نقابة التجاريين الذي ترهل وأصبحت خدمات ملايين التجاريين فى مهب الريح، وقانون تعديل نقابىة المهندسين مازال محلك سر فى مجلس الشيوخ، يجب النظر فى قوانين النقابة لمواكبة التغيرات.