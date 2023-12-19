شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون عن قانون نقابة التكنولوجيين: ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالتعليم التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وفى قال النائب محمود العزب، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالتعليم التكنولوجي توجه للقيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة لإعداد جيل قادر على التعامل مع المرحلة المقبلة، والتحول الرقمي وإعداد رؤية حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي إنشاء نقابة التكنولوجيين يحافظ على حقوقهم ويدفعهم للمزيد من العمل.

وقالت النائبة غادة الضبع، إنه فى ظل بناء الجمهورية الجديدة ومواكبة الثورة التكنولوجية كان من الضرورى تقديم القانون لإنشاء نقابة التكنولوجيين لتقديم العمل اللازم لهم ، ويعد القانون بمثابة حق مكتسب لأصحاب المهنة، وهو يتعامل مع مهنة من المهن الهامة خلال الفترة المقبلة.

وهنأت النائبة نسرين عمر، الشعب المصرى على الانتخابات الرئاسية ونسبة المشاركة غير المسبوقة، مؤكدة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الأجدر لهذه المرحلة.

وفيما يخص مشروع القانون قالت:" يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالثورة التكنولجية، ويجمع التكنولوجيين تحت مظلة واحدة، وانعكاسا للتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولجية، وتأتي النقابة لحماية هذه الفئة والتصدي للكيانات الوهمية، مناشدة الحكومة انشاء مشروع قانون لخريجى التعليم الفنى.