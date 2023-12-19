شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية مارسيل سمير ترفض مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت "سمير" فى كلمتها خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن العمل النقابي حق جميعنا نؤمن به، إلا أن القانون المقدم من الحكومة يتطلب منا عدد من الوقفات، وبناء على مشروع الحكومة هناك قطاع "علوم الحاسب" غاب رأيه فى المشروع، بالإضافة إلى أن التعريفات بالمشروع "كارثية" وغير ملائمة لطبيعة النشاط التكنولوجي، فنجدها لا علاقة لها بما يحدث حولنا!، أيضًا هناك خلط بين التعليم المهني والأكاديمي في القانون، وغاب عنه تنظيم مزاولة المهنة.

وشددت على تضمن المشروع مواد "خطيرة جدًا" تعوق حرية ممارسة العمل التكنولوجي في السوق كما في المواد 13 و77 سيكون لهم تداعيات اقتصادية كبيرة في قطاع هو أحد أهم الموارد الدولارية في الدولة، مؤكدة بأن القانون كان يحتاج لحوار مجتمعي موسع يشارك فيه المعنيين.