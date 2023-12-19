شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة عن قانون نقابة التكنولوجيين: تأخر كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هانى أباظة، إن التنمية الاقتصادية مبنية على التكنولوجيا، ومن ثم يجب ان يكون لدينا نقابة التكنولوجيين لتقديم كل الدعم اللازم لهم وحمايتهم ، كما أن الجامعات التكنولوجية خطوة مهمة لتطوير الاقتصاد المصرى، ويتطلب وجود هذا الكم من الجامعات إنشاء نقابة خاصة بهم أثقالهم بالخبرات وفتح فرص جديدة للعمل فى ظل عصر الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وقال النائب إيهاب منصور، إن مشروع القانون يستهدف إنشاء نقابة جديدة لجمع شتات هؤلاء الشريحة من المجتمع وتقديم كافة الخدمات النقابية، ولكن يجب ان يكون لدى الحكومة رؤية متكاملة للتعامل مع هذه النقابة والنقابات الاخرى، خاصة وانه لا يوجد استفادة حقيقة من النقابات على وجه التحديد.

وتابع:" مشروع القانون به إشكاليات عديدة، ويجب إعادة النظر فى منظومة التعليم بشكل عام والنسب المنصوص عليها فى الموازنات العامة، خاصة وان نقص الموارد من المسائل الهامة التي تواجه المنظومة وتعيقها".

وهنأت النائبة ميرفت ميشيل، الشعب المصرى على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية.

وتابعت ميشيل:" كل الشكر للجنة التعليم واللجان المشاركة فى إعداد مشروع القانون، وهناك حاجة مهمة لوجود نقابة لدعم الدولة للتحول الرقمي وكيان يجمع الشباب يكون ذو صلة للتسويق".