المونسنيور بول كرم احتفل بقداسه الأول في مرسيليا وكيلًا بطريركيًا

احتفل المونسيور بول كرم الذي عينه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكيلاً بطريركيًا ومُدبّراً للبيت اللبناني الفرنسي في مرسيليا، والذي عيّنه أيضاً المُدبّر الرسولي لأبرشيّة فرنسا للموارنة كاهنًا لرعية سيدة لبنان المارونية، بقداس الشكر في كنيسة سيدة لبنان في البيت اللبناني الفرنسي في مرسيليا.

وبعد الإنجيل المقدس، ألقى المونسنيور كرم عظة شكر فيها غبطة البطريرك الراعي على "ثقته وتمنى أن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل خدمة اللبنانيّين بشكل عام والمسيحيّين الموارنة بشكل خاص في فرنسا وتحديدًا في مرسيليا".

ونوَّه بما "قام به سلفه المونسنيور عصام أبي خليل"، طالبًا من الله والسيدة العذراء أن "يعمّ السلام في لبنان وكل العالم وتسود المحبّة في قلوب المسؤولين الزمنيّين والروحيّين".