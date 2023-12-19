بو صعب التقى شيا وبحثا بالتطورات على الجبهة الجنوبية والدور الأميركي لتجنب التصعيد

استقبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في مكتبه بالمجلس النيابي في زيارةٍ وداعية لختام مهامها الدبلوماسية في لبنان حيث تطرق الاجتماع إلى التعاون الكبير بينهما والذي أدى إلى إنجازات بملفات عدة أهمها الترسيم البحري.

وناقش المجتمعان، التطورات على الجبهة الجنوبية و"الدور الذي تقوم به الادارة الأميركية لتجنب التصعيد وإبعاد الحرب".

ونوهت شيا بـ"الإنجاز التشريعي الأخير ودور نائب رئيس المجلس الإيجابي الذي ساهم باقرار بعض القوانين التي تخدم مصالح الشعب اللبناني، و منها قانون الصندوق السيادي".

بدوره، شكر بو صعب شيا على "كافة جهودها خلال فترة مهامها في لبنان والتي كان لها دور فعال بكثير من القضايا ساعدت عدد كبير من اللبنانيين إضافة إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية".

وفي سياق منفصل، استقبل بو صعب مفتي الهرمل وبعلبك الشيخ بكر الرفاعي الذي أثنى على "انفتاح بو صعب وطرق عمله"، متمنياً العمل سوياً لـ"مدّ الجسور بين كافة المناطق اللبنانية".