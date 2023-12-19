المكاري: ميقاتي اكد ان التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسميا ولا مشكلة في هذا الموضوع

اكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء انه "لم يحصل اي خلاف، وهناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الاعلام، كما ان جواب الوزير الى ميقاتي سُرب ايضا، ما حصل كان ضمن الاصول وميقاتي ارسل كتابا الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للاركان ولوائين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحا ولا لبس فيه، باننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه".

وعن حقيقة ما قاله ميقاتي بان التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع، اكد المكاري ذلك، مشيرا الى ان "ميقاتي قال بان التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسميا ولا مشكلة في هذا الموضوع".

وردا على سؤال، اوضح المكاري ان "اتخاذ القرار بالنسبة للطعن يأخذ وقتا،وهو قال في كتابه الذي تم تسريبه انه ينتظر اقرار القوانين من مجلس الوزراء. الموضوع واضح في هذا الاطار".

وعن موضوع الزيادات على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، أجاب :"لقد تمنى العسكريون المتقاعدون على دولة الرئيس ان يؤجل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدي جدا، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس بامكان مجلس الوزراء اتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدى الى خلل في ميزانية الدولة".

وأشار ردا على سؤال بأن اربعة عشرة قانونا اقرهم مجلس النواب، من بينهم قانون التمديد، وافق مجلس الوزراء على اصدارهم وفق الآلية المعتمدة، وهي توقيع رئيس الحكومة بصفته رئيسا للحكومة وبصفة ممثل مجلس الوزراء، كما سائر القوانين التي صدرت، ومن بينها قانون البلديات.