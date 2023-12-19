المرتضى اتصل بالقاضي ابراهيم لمنع هدم مبنيين تراثيين في الصيفي

اتصل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى صباحا بالنائب العام المالي علي ابراهيم، طالبا منه "تحريك الحق العام في وجه مالكي العقارين417 و418 الصيفي بعد أن علم انهم يمعنون في تحدي القرارين اللذين صدرا عن الوزير يوم السبت المنصرم وقضيا بمنع هدم هذين المبنيين، إذ تبيّن أن هناك ورشة جارية لتفكيك محتوياتهما من الداخل".

ولفت المكتب الاعلامي لمرتضى الى أن "النائب العام المالي أصدر على الفور امراً لمفرزة السرقات الدولية للانتقال ووقف الأعمال ومن المنتظر ان يتم فتح تحقيق في الأمر واتخاذ اجراءات في حق المرتكبين المخالفين بما يضمن حفظ المبنيين وعدم المس بهما".